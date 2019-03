Barenboim-Konzert zum 90er von Gehry

Mit einem umjubelten Konzert hat Stardirigent Daniel Barenboim dem US-Architekt Frank Gehry am Donnerstag in Berlin zum 90. Geburtstag gratuliert. Gehry entwarf einst den Pierre Boulez Saal in Berlin für die Barenboim-Said Akademie.