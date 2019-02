UNO-Experten: Hinweise auf "Kriegsverbrechen" Israels

Eine Untersuchung im Auftrag des UNO-Menschenrechtsrats sieht Hinweise auf "Kriegsverbrechen" Israels gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen. Das Vorgehen israelischer Soldaten gegen Demonstranten im vergangenen Jahr im Grenzgebiet könnte in einigen Fällen auf "Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen", heißt es in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht.