Wegen schweren und gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls ist am Donnerstag ein 35-jähriger Kroate am Landesgericht Klagenfurt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll bei einem Einbruch in Klagenfurt Diebesgut im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen haben. Der Angeklagte gestand die Tat, bestritt aber den Wert der Beute. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.