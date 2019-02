Zwei Resolutionen im UNO-Sicherheitsrat zu Venezuela-Krise

Der UNO-Sicherheitsrat soll am Donnerstag über zwei konkurrierende Resolutionen zur Venezuela-Krise abstimmen. Die von den USA und Russland vorgelegten Texte dürften aber beide scheitern, wie Diplomaten am Mittwoch in New York sagten.