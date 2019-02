Norweger Sundby holte über 15 km erstes Einzel-WM-Gold

Martin Johnsrud Sundby hat sich am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen erstmals zum Einzel-Weltmeister gekürt. Der 34-jährige Norweger gewann bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld den Langlauf-Bewerb über 15 km klassisch in 38:22,6 Minuten. Sundby siegte 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych und 20,4 vor dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen.