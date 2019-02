Stadlober 10-km-Langlauf-Achte, Johaug Weltmeisterin

Langläuferin Theresa Stadlober hat den 10-km-Bewerb bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Dienstag als Achte beendet. Die zuletzt krank gewesene Salzburgerin hatte am Ende 1:07,9 Minuten Rückstand auf die norwegische Siegerin Therese Johaug. Silber sicherte sich die Schwedin Frida Karlsson (+12,2 Sekunden), Bronze ging an die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg (35,6).