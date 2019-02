Unfall im steirischen Gleinalmtunnel - Zwei Tote befürchtet

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gleinalmtunnel in der Steiermark dürften am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Die Identität dieser Personen war noch nicht bekannt. Wie die Polizei in einer ersten Information mitteilte, handelte es sich um einen Auffahrunfall. Laut ÖAMTC dürften zwei Lkw und ein Pkw verwickelt gewesen sein. Der Tunnel wurde gegen 11.00 Uhr gesperrt.