Kneissl schließt Südasien-Tour mit Besuch in Neu-Delhi ab

© APA (ARCHIV/AUSSENMINISTERIUM)

Am Dienstag stehen für Kneissl Gespräche bei einer Frauen-NGO sowie ein Vortrag zum Thema "the Energy Mix of Future" auf dem Programm. Am Abend tritt die Außenministerin die Rückreise an, die Ankunft in Wien erfolgt Mittwochfrüh. Swaraj hatte bereits vor zwei Jahren den damaligen Außenminister und heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen. Kurz war damals mit einer Wirtschaftsdelegation nach Neu-Delhi gereist.