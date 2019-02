"Roma" geht als Favorit in die Oscar-Nacht

Diese Nacht werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 91. Mal werden die bedeutendsten Filmpreise der Welt in Hollywood an die Größen der Traumfabrik vergeben. Als Topfavoriten im heuer breit gestreuten Nominiertenfeld gehen dabei Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama "Roma" sowie Yorgos Lanthimos' Historienreigen "The Favourite" mit je zehn Oscar-Chancen ins Rennen.