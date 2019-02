Betrunkenes Paar fuhr in Deutschland mit Wagen in Altarraum

Ein betrunkenes Ehepaar hat bei Einparkübungen mit einem Geländewagen ein evangelisches Gemeindehaus fast zum Einsturz gebracht. Nachdem die 47-jährige Fahrerin bei dem Automatikwagen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, schoss das Auto mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg, durchbrach einen Metallzaun und dann die Mauer des Gemeindehauses in Emden, so die Polizei am Sonntag.