Baldauf/Hauke im Teamsprint Sechste, Gold an Norwegen

Der Aufstellungspoker der österreichischen Langläufer im Teamsprint der Heim-WM in Seefeld hat sich ausgezahlt. Dominik Baldauf und Max Hauke zogen am Sonntag wie erhofft ins Zehner-Finale ein und belegten schließlich im Kampf mit den Topnationen überraschend Rang sechs. Gold ging an Norwegen mit Johannes Hösflot Kläbo/Emil Iversen.