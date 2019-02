Brignone gewann abermals Crans-Montana-Kombi

Federica Brignone und die Weltcup-Kombination in Crans-Montana bleibt eine Liebesbeziehung. Die Italienerin gewann die einzig verbliebene Kombination in diesem Winter am Sonntag wie schon in den beiden Jahren zuvor. Die 28-Jährige setzte sich 38/100 Sekunden vor der Kanadierin Roni Remme und 1,04 vor Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz durch.