Hirscher RTL-Zweiter in Bansko hinter Kristoffersen

Marcel Hirscher hat im Weltcup-Riesentorlauf in Bansko Platz zwei belegt und sich damit vorzeitig auch die Disziplinwertung gesichert. Es ist die insgesamt 19. Kristallkugel in der Karriere des Salzburgers, der damit an Wertungssiegen mit dem Schweden Ingemar Stenmark gleichzog. Tagessieger mit 4/100 Sekunden Vorsprung wurde Weltmeister Henrik Kristoffersen (NOR), Dritter Thomas Fanara (FRA).