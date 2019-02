Overtime-Sieg von Raffl-Club Philadelphia im Freiluftspiel

Die Philadelphia Flyers haben am Samstagabend (Ortszeit) im Eishockey-Freiluftspiel vor 69.620 Zuschauern - der fünftgrößten Kulisse der NHL-Historie - im American-Football-Stadion Lincoln Financial Field einen 4:3-Heimsieg nach Verlängerung über die Pittsburgh Penguins gefeiert. Der Kärntner Michael Raffl kam bei den Siegern 6:52 Minuten zum Einsatz und stand bei einem Gegentor auf dem Eis.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/GETTY)

Samstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Pittsburgh Penguins 4:3 n.V., Buffalo Sabres - Washington Capitals 5:2, New York Rangers - New Jersey Devils 5:2, St. Louis Blues - Boston Bruins 2:1 n.P., Dallas Stars - Carolina Hurricanes 0:3, Florida Panthers - Los Angeles Kings 6:1, Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 4:0, Nashville Predators - Colorado Avalanche 0:5, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 6:3, Vancouver Canucks - New York Islanders 0:4, Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 2:1