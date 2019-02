Schon 150 Tote wegen gepanschtem Schnaps in Indien

In Indien wächst die Zahl der Opfer nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps immer weiter. Am Wochenende starben mindestens 58 weitere Menschen an den Folgen des schwarz gebrannten Getränks, wie die Polizei des nordöstlichen Bundesstaat Assam am Sonntag mitteilten. Damit stieg die Zahl der Toten binnen weniger Tage auf über 155. Mindestens 200 Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt.