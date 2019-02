Toter bei Zimmerbrand in Wien-Brigittenau

Bei einem Zimmerbrand ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Brigittenau ein Mann ums Leben gekommen. Nachbarn hatten gegen 00.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Brandgeruch wahrnahmen. Im vierten Stock des Wohnhauses entdeckten sie eine stark erwärmte Tür und brachen sie auf. Im Wohnzimmer fanden sie den etwa 50-Jährigen leblos am Boden.