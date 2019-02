Ehepaar beim Bergsteigen in OÖ tödlich verunglückt

Ein tragischer Bergunfall hat sich am Samstag am Hochlecken in Altmünster in Oberösterreich ereignet. Ein Ehepaar aus dem Bezirk Vöcklabruck rutschte beim Abstieg auf der gefrorenen Schneedecke aus und stürzte etwa 200 Höhenmeter über sehr steiles Gelände ab. Der 56-jährige Mann und seine 53-jährige Ehefrau wurden dabei tödlich verletzt.