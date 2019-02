Fußballer durch Tritt gegen Kopf schwer verletzt

Durch einen Tritt gegen den Kopf ist ein 36-jähriger Fußballspieler von einem Tormann der gegnerischen Mannschaft bei einem Hallenfußball-Turnier in Voitsberg schwer verletzt worden. Der Mann habe Frakturen im Gesicht erlitten und sei ins LKH Graz gebracht worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit. In der Folge habe sich eine Rauferei zwischen den Teams entwickelt.