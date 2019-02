Messi-Triplepack bei Barcelonas 4:2 gegen FC Sevilla

Lionel Messi hat den FC Barcelona am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 4:2-Auswärtssieg gegen den FC Sevilla geführt. Der Argentinier erzielte in der 26., 67. und 85. Minute sehenswerte Treffer und drehte damit einen zweimaligen Rückstand der Katalanen um.