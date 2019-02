Röthe sorgte im Skiathlon für nächsten Norweger-Triumph

Sjur Röthe hat im vierten Langlauf-Rennen der Nordischen Ski-WM in Seefeld für den vierten norwegischen Triumph gesorgt. Der Mitfavorit gewann am Samstag bei frühlingshaften Verhältnissen den Skiathlon über 30 km in einem packenden Dreier-Zielsprint knapp vor dem Russen Alexander Bolschunow und seinem Landsmann Martin Johnsrud Sundby.