Frau geriet in Wiener Neustadt unter Pkw - mit Kran geborgen

Eine Fußgängerin ist Samstagvormittag in Wiener Neustadt unter ein Auto geraten, berichtete die Feuerwehr. Die Frau wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Trupp der Feuerwehr, der zufällig in der Nähe war, hob das Fahrzeug mit einem Wagenheber an, um zu der Verunglückten zu gelangen.