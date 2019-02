Nach Messerattacke auf Pensionisten: Beschuldigte geständig

Nach der Messerattacke einer Pflegerin auf den 83-jährigen Ehemann einer Pflegebedürftigen am Freitag in Leonding bei Linz ist das Motiv der Tat noch unklar. Die Beschuldigte "hat die Messerstiche zugegeben", erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag auf Anfrage der APA. Das Opfer sei nicht lebensgefährlich verletzt worden.