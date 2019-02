Notorischer Verkehrssünder offenbar ausgewiesen

Ein notorischer Verkehrssünder, der bereits 45 mal in Oberösterreich ohne Führerschein am Steuer erwischt worden war, ist Medienberichten zufolge aus Österreich ausgewiesen worden. Der führerscheinlose 23-jährige Bosnier soll bereits Verwaltungsstrafen in Höhe von 135.000 Euro angesammelt und diese offenbar nur marginal abbezahlt haben.