"Gelbwesten" protestieren erneut in ganz Frankreich

Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung sind am Samstag erneut in ganz Frankreich auf die Straße gegangen. In Paris setzen sich zwei Protestzüge mit Tausenden Teilnehmern am Triumphbogen über die Champs-Elysees in Richtung Eiffelturm in Bewegung. Vor dem Loire-Schloss Chambord, wo Präsident Emmanuel Macron 2017 seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte, versammelten sich Gelbwesten zu einem Massen-Picknick.