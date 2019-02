Rendi-Wagner für "rote Linien" gegen rechte Parteien Europas

"Es ist an der Zeit, rote Linien zu ziehen." Das forderte die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in ihrer Rede am Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) am Samstag in Madrid. Vor allem angesichts des Einflusses rechter Parteien in Europa, aber ebenso gegen die Steuervermeidung großer Digital-Konzerne. Diese sei das größte Hindernis für eine faire Verteilung von Wohlstand.