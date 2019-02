Stier verletzte Landwirt in Salzburg schwer

In Salzburg ist am Freitag ein Landwirt bei einer Stierattacke schwer verletzt worden. Warum das 850 Kilo schwere Tier auf den 79-Jährigen losging, war laut Polizei zunächst unklar. Der Mann hatte in der Gemeinde Obertrum (Bezirk Salzburg-Umgebung) einen Freilaufstall betreten, in dem sich zwei Rinder befanden. Gegen 17.00 Uhr erfasste ihn ein enthörnter Stier und presste ihn gegen eine Betonwand.