Zwei Tote bei Unruhen vor Wahl in Nigeria

Kurz vor der Wahl in Nigeria sind zwei Menschen bei Zusammenstößen rivalisierender Parteianhänger im Nordwesten des Landes getötet worden. "Wir haben zwei Tote registriert und 36 Autos wurden in Brand gesetzt", sagte die Polizei im Dorf Kofa am Freitag. Örtliche Verwaltungsvertreter sprachen zudem von vier verletzten Menschen, die Oppositionspartei Peoples Democratic Party (PDP) von zehn.