Französische Streitkräfte töteten Al-Kaida-Anführer in Mali

Die französischen Streitkräfte haben nach Regierungsangaben einen führenden Al-Kaida-Kämpfer in Mali getötet. Der Algerier Yahia Abu El Hamam sei nördlich von Timbuktu zusammen mit anderen "Terroristen" von französischen Luft- und Bodenkräften getötet worden, teilte Verteidigungsministerin Florence Parly am Freitag in Paris mit.