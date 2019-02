Deutschland und Frankreich bei Euro-Zonen-Budget einig

Deutschland und Frankreich haben sich auf einen gemeinsamen Vorschlag für die Struktur des geplanten Haushalts für die Euro-Zone geeinigt. In dem vierseitigen Papier, das die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte, heißt es, das neue Werkzeug solle Teil des EU-Budgets sein und Reformen in den Mitgliedsstaaten fördern.