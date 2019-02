Salzburg im Europa-League-Achtelfinale erstmals gegen Napoli

Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Spitzenclub SSC Napoli. Das ergab die Auslosung der zweiten K.o.-Runde Freitagmittag in Nyon. Die Salzburger treten gegen Italiens Vizemeister am 7. März auswärts an. Das Rückspiel folgt eine Woche später am 14. März in Salzburg.