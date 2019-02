Russland und China warnen vor West-Hilfen für Venezuela

Russland und China warnen vor Hilfslieferungen nach Venezuela gegen den erklärten Willen der sozialistischen Regierung in Caracas. Dies könne zu Ausschreitungen führen und einen Vorwand für die Entmachtung von Staatschef Nicolas Maduro liefern, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in Moskau.

© APA (AFP)

In Peking sagte der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, durch aufgezwungene Hilfslieferungen bestehe die Gefahr, dass es zu Gewalt komme. "Wenn sogenannte Hilfsgüter Venezuela aufgezwungen werden und wenn es dann zu Gewalt und Auseinandersetzungen kommt, dann wird das ernsthafte Konsequenzen haben", sagte Geng. "Das ist nichts, was irgendjemand sehen will." Die venezolanische Regierung sei ruhig und zurückhaltend geblieben und habe so größere Ausschreitungen verhindert, lobte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Sein Land lehne eine Militärintervention in Venezuela ebenso ab wie Aktionen, die Spannungen oder sogar Unruhen hervorrufen könnten. Der britische Außenminister Jeremy Hunt nannte das Abweisen von Hilfen für die Bevölkerung "vollkommen inakzeptabel".

Maduro hat am Donnerstag angeordnet, die Grenzen zu Brasilien zu schließen. Bei Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten venezolanischen Streitkräften und der indigenen Bevölkerung an der Grenze wurde am Freitag eine Frau getötet. Dies berichteten die Parlamentarier Americo De Grazia und Angel Medina auf Twitter. Mindestens 15 Personen sind demnach angeschossen und drei von ihnen schwer verletzt worden. Die Indigenen sind für die Einfuhr der ausländischen Hilfsgüter von Brasilien nach Venezuela.

Maduros Gegenspieler Juan Guaido ist bereits in die Grenzregion zu Kolumbien gereist, um die ersten Konvois mit Hilfsgütern zu erwarten. Gemeinsam mit mehreren Abgeordneten will er am Samstag versuchen, Lebensmittel und Medikamente nach Venezuela zu bringen. Die Hilfsgüter wurden auch durch seine Aufrufe gesammelt und lagern abfahrbereit in Grenzregionen. Die Bevölkerung leidet seit Jahren unter der Mangelwirtschaft in dem wegen seiner Ölvorkommen eigentlich reichen Land. Millionen Venezolaner sind vor Hunger und Armut ins Ausland geflohen.

Der selbst ernannte Präsident Guaido wird von den USA und auch europäischen Staaten wie Österreich anerkannt. Russland und China sehen in den von Guaido geforderten Hilfslieferungen Vorbereitungen für einen Putsch gegen Maduro. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau erklärte unter Berufung auf nicht näher beschriebene Informationen, die USA und ihre NATO-Partner überlegten, wie die Opposition in Venezuela bewaffnet werden könnte. Außerdem warf sie den USA vor, Spezialkräfte in grenznahe Regionen von Nachbarländern Venezuelas zu verlegen.

Guaido, der auch Vorsitzender des entmachteten venezolanischen Parlaments ist, fordert eine Neuwahl des Präsidenten. Dies lehnt Maduro bisher entschieden ab.