Burgtheater: Haußmann springt für erkrankten Peymann ein

Haußmann sei "seit seiner ersten Inszenierung an der Burg 1994 mit Claus Peymann freundschaftlich verbunden" und führe "kollegialerweise die Probenarbeit mit Maria Happel, Michael Maertens und Mavie Hörbiger weiter", hieß es am Freitag in einer Aussendung des Burgtheaters.