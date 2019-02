Voggenhuber: Kurz' Treffen mit Trump "antieuropäischer Akt"

Der Spitzenkandidat der "Initiative 1 Europa" Johannes Voggenhuber hat den Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei US-Präsident Donald Trump als "antieuropäischen Akt" kritisiert. "Trump hat dieses Treffen inszeniert, um in Europa einen weiteren Partner für Dinge zu haben, die Europa bedrohen und nicht voranbringen", sagte Voggenhuber am Freitag vor Pressevertretern in Wien.