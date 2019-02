Mäuse in Wiener Schule: Pavillons werden abgetragen

Die von Mäusen heimgesuchten Pavillons einer Volksschule in Wien-Donaustadt bleiben dauerhaft geschlossen und werden demnächst abgetragen. Sie sollen bis Sommer 2020 durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Das teilte die für Schulen zuständige MA 56 am Freitag per Aussendung mit. Die acht betroffenen Klassen müssen bis dahin ins Haupthaus bzw. eine andere Schule übersiedeln.