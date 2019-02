3,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe im Jemen benötigt

Rund 3,5 Milliarden Euro werden für die humanitäre Hilfe im Jemen in diesem Jahr benötigt, so viel wie nie zuvor. Das meldete die internationale Hilfsorganisation CARE am Freitag. Inzwischen bräuchten im Jemen über 24 Millionen Menschen humanitäre Hilfe, das sind 10 Millionen mehr als vor Beginn des Bürgerkriegs.