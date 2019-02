Rechnungshof bewertet Wehrdienst-Reform als mittelmäßig

Am 20. Jänner 2013 votierte die österreichische Bevölkerung bei einer Volksbefragung für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht. Zwei Tage danach kündigte die damalige Regierung eine Attraktivierung des Grundwehrdienstes an. Der Rechnungshof hat sich die Reform nun im Detail angeschaut und ihr ein mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht hervorgeht.