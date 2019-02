NÖ: Handy führte zu Schleppern in Großbritannien

Aufgrund eines am Flughafen Wien in Schwechat sichergestellten Handys hat die Polizei in Großbritannien Mitglieder einer internationalen Schlepperbande festgenommen. Kurz nach der Auslieferung eines zuvor in Österreich inhaftierten 51-jährigen Iraners am Dienstag wurden sechs Verdächtige gefasst und mehr als drei Millionen Pfund (3,46 Millionen Euro) entdeckt, berichtete die Polizei am Freitag.