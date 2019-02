NHL-Aufholjagd der Flyers erhielt trotz Raffl-Tor Dämpfer

Die sehenswerte Aufholjagd der Philadelphia Flyers im Play-off-Rennen der National Hockey League (NHL) ist weiter ins Stocken geraten. Mit einem 1:5 bei den Montreal Canadiens kassierte das Team von Michael Raffl am Donnerstag seine zweite Niederlage in Folge. Der Kärntner erzielte das Ehrentor der Verlierer, sein fünfter Saisontreffer. Den Flyers fehlen nun sieben Punkte auf einen Play-off-Platz.

Einen weiteren Karriere-Meilenstein erreichte Alexander Owetschkin beim 3:2-Sieg der Washington Capitals bei den Toronto Maple Leafs. Der Starspieler erzielte sein 650. NHL-Tor. Für die St. Louis Blues ging hingegen ihr Clubrekord an Siegen in Serie zu Ende, nach elf Erfolgen setzte es eine 2:5-Niederlage bei den Dallas Stars. Die Nashville Predators wiederum stießen mit einem 2:1-Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings an die Spitze der Central Division vor.

Im Mittelpunkt des 4:0-Heimsiegs der New Jersey Devils über die Ottawa Senators markierte Goalie Cory Schneider sein 25. Karriere-"shut-out". Ebenfalls ohne Gegentor blieb Martin Jones beim 4:0 der San Jose Sharks bei den Pittsburgh Penugins.

Ergebnisse NHL vom Donnerstag: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers (mit Raffl/1 Tor) 5:1, Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 2:3, Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3:4, New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:0, New York Rangers - Minnesota Wild 1:4, Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 0:4, Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:1 n.P., Nashville Predators - Los Angeles Kings 2:1, Dallas Stars - St. Louis Blues 5:2, Edmonton Oilers - New York Islanders 4:3 n.V., Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 2:3 n.V.