Frankfurt, Arsenal und Napoli im EL-Achtelfinale

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League eingezogen. Der Club von Trainer Adi Hütter schaffte dank eines Heim-4:1 über Schachtar Donezk mit dem Gesamtscore von 6:3 den Aufstieg. Martin Hinteregger spielte bei den Siegern durch. Auch Arsenal, Napoli und Zagreb stiegen in das Achtelfinale auf. Bayer Leverkusen schied hingegen gegen Krasnodar aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Arsenal gewann vor eigenem Publikum 3:0 gegen BATE Borisow, womit das 0:1 aus dem Sechzehntelfinal-Hinspiel wettgemacht wurde. Mit dem Gesamtscore von 5:1 gegen den FC Zürich gelang Napoli der Sprung unter die letzten 16, das Heimmatch gegen die Schweizer wurde mit 2:0 gewonnen.

Auch Dinamo Zagreb steht durch ein 3:0 in der kroatischen Hauptstadt über Viktoria Pilsen im Achtelfinale. Das zweite Dinamo-Tor erzielte Emir Dilaver in der 33. Minute, der Ex-Austrianer war so wie sein früherer "Veilchen"-Kollege Marin Leovac über die komplette Distanz im Einsatz.

Bayer Leverkusen ist gut zwei Wochen nach dem Aus im deutschen Pokal auch in der Fußball-Europa-League gescheitert. Die Mannschaft der ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic (bis 86. Minute im Einsatz) und Julian Baumgartlinger (ab 66.) kam am Donnerstagabend vor eigenem Publikum im Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Krasnodar nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus.

Nach dem torlosen Remis in Russland entschied damit die Auswärtstorregel über den Aufstieg. Matchwinner für die Gäste war Magomed Suleymanow mit seinem Tor in der 84. Minute. Der Ausgleich durch Charles Aranguiz (87.) war zu wenig für den deutschen Bundesligisten, der im DFB-Cup überraschend im Achtelfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim ausgeschieden war. Bereits am Sonntag wartet nun das schwere Auswärtsmatch gegen Tabellenführer Borussia Dortmund auf das Werksteam.