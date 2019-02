57-Jähriger aus Bezirk Mistelbach unter Missbrauchsverdacht

An seinen beiden unmündigen Töchtern und an zwei Enkelkindern soll sich ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach vergangen haben. Das teilte die NÖ Polizei am Donnerstag mit. Die sexuellen Übergriffe auf die Töchter sollen laut Exekutive vor 2012 stattgefunden haben. Ab wann die Enkeltöchter missbraucht worden sein sollen, war Gegenstand weiterer Ermittlungen.