Sicherheitskräfte im Kongo richteten 27 Menschen hin

Im Kampf gegen Gangs haben Sicherheitskräfte im Kongo Menschenrechtlern zufolge mindestens 27 Menschen hingerichtet. Polizisten, oftmals in Zivilkleidung, hätten ohne Haftbefehl mutmaßliche Gang-Mitglieder festgenommen, gefesselt, getötet und die Leichen in der Nähe ihrer Häuser gelassen, teilte Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag mit. Mindestens sieben weitere Männer und Buben würden vermisst.