Achtjährige im Bezirk Amstetten angefahren und verletzt

Eine Achtjährige ist am Donnerstagnachmittag in Wallsee-Sindelburg (Bezirk Amstetten) von einem Pkw angefahren worden. Das Mädchen soll aus einem Bus gestiegen und auf die Straße gelaufen sein. Die 32 Jahre alte Autolenkerin konnte nicht rechtzeitig ausweichen und erfasste die Achtjährige mit der rechten Front ihres Wagens. Das Mädchen wurde verletzt, ist laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Es wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Demnach seien der Bus und der Pkw in entgegengesetzte Richtungen unterwegs gewesen. Als die 32-jährige Einheimische mit ihrem Wagen an dem Fahrzeug vorbeifuhr, soll das Mädchen hinter dem haltenden Bus losgelaufen sein.