Vier Soldaten bei Überschlag von Bundesheer-LKW verletzt

Auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Allentsteig hat sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Germanns, einer Katastralgemeinde von Zwettl, ein Bundesheer-Fahrzeug des Typs "Husar" überschlagen. Dabei wurden zwei Soldaten schwer und zwei weitere leicht verletzt, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium mit. Keiner der Männer befindet sich Bauer zufolge in Lebensgefahr.