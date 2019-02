Leipziger Buchmesse: Europa in der Krise, Tschechien zu Gast

Die tschechische Literatur sowie Krise und Chancen in Europa stehen heuer im Fokus der Leipziger Buchmesse. Die Veranstalter rechnen bei der Bücherschau vom 21. bis 24. März mit mehr als 2.500 Ausstellern aus knapp 50 Ländern. "Wir werden auf der Buchmesse über vieles reden, aber am Ende soll alles wieder zur Literatur zurückkehren", sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille am Donnerstag in Leipzig.