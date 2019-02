Oö. Arzt wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs in U-Haft

Ein oberösterreichischer Arzt ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Unmündiger in Untersuchungshaft. Er soll sich in seiner Ordination an Buben vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag auf APA-Anfrage. Demnach ist Ende Jänner über den Verdächtigen U-Haft verhängt worden.