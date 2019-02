Verhandlungen über Freilassung von syrischen Zivilisten

Vor dem möglicherweise entscheidenden Angriff auf die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien laufen Verhandlungen über die Freilassung der verbliebenen Zivilisten. Die internationale Anti-IS-Koalition teilte am Donnerstag mit, dass die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mit den Jihadisten über den Abzug der Zivilisten aus Baghuz verhandelten.