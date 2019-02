Papst fordert konkretes Handeln gegen Kindesmissbrauch

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

"Mut und konkretes Handeln" forderte der Papst in seiner Ansprache vor den katholischen Bischöfen, die bis Sonntag über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen der Kirche beraten. Die österreichische Bischofskonferenz wird durch den Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn vertreten. Der Papst legte den Teilnehmern einen 21-Punkte-Vorschlag mit konkreten Schritten vor, die Bischöfe im Umgang mit Missbrauchsfällen berücksichtigen sollten.

Der Papst will unter anderem das kanonische Mindestalter für die Eheschließung auf 16 Jahre anheben. Dieser Aspekt ist in dem 21-Punkte-Vorschlag enthalten, die der Heilige Vater den Teilnehmern an der viertägigen Konferenz im Vatikan vorgelegt hat. Derzeit liegt das vom Kirchenrecht (can. 1083 par. 1) vorgesehene Mindestalter für die Heirat von Mädchen bei 14 Jahren, für Burschen bei 16 Jahren. Allerdings liegt es nach par. 2 in der Kompetenz der Bischofskonferenzen, ein höheres Mindestalter für ihre Region festzulegen.

In seinen 21 Punkten forderte der Papst die Präsidenten der Bischofskonferenzen auf, Einrichtungen mit kompetenten Personen einzurichten, die Missbrauchsfälle prüfen sollen. Bei Missbrauchsanzeigen sollen die Zivilbehörden im Einklang mit den Gesetzen des Landes, und auch die kirchlichen Behörden informiert werden. Wichtig sei auch die Einrichtung einer Stelle, zu der Missbrauchsopfer einfachen Zugang mit ihrer Anzeige haben können. Diese solle von der lokalen Kirchenbehörde unabhängig sein und aus Experten (Geistlichen oder Laien) bestehen, heißt es im Dossier des Papstes.

Der Papst dankte seinen Mitarbeitern, die das Gipfeltreffen organisiert haben. Die Begegnung sei eine Gelegenheit, das Übel in eine Chance auf mehr Bewusstsein umzuwandeln. "Die Muttergottes helfe uns, die tiefen Wunden zu heilen, die der Skandal des Kindesmissbrauchs sowohl in den Kindern, als auch in den Gläubigen verursacht hat", so der Papst.

Mit den Zeugnissen von fünf Opfern sexuellen Missbrauchs begann die Konferenz in der vatikanischen Synodenaula. Vier Männer und eine Frau berichteten per Videoaufzeichnung über ihr Leid und ihre Forderungen an die Kirche. Der Vatikan veröffentlichte im Anschluss Wortlautabschriften der Aussagen.

Der maltesische Erzbischof Charles Scicluna, Chefaufklärer des Papstes für Sexualverbrechen von Klerikern, rief die Bischöfe auf, in Sachen Kindesmissbrauch von einer "Kultur des Schweigens zu einer Kultur der Wahrheit" überzugehen. Bischöfe sollten im Umgang mit sexuellem Missbrauch nicht allein gelassen werden. "Bischöfe sind Hirten und sind für die Sicherheit der Kinder verantwortlich. Sie sind Feinde von all jenen, die die Sicherheit der Kinder gefährden", so Scicluna bei einem Pressebriefing. Der Chefankläger meinte, Missbrauchsopfer sollten bei Kirchenverfahren eine wesentlichere Rolle spielen können. Außerdem sei eine aufmerksamere Beurteilung der Priesterseminaristen notwendig.

Der Moderator der Konferenz, der frühere Vatikan-Sprecher Federico Lombardi, hob das positive und engagierte Klima beim Gipfeltreffen hervor. Er habe ein "Klima der Offenheit und des positiven Dialogs" empfunden. "Wir haben mit dem richtigen Schritt begonnen und ich hoffe, dass wir zusammen einen langen Weg gehen können", so der Jesuitenpater Lombardi.

Der philippinische Kardinal Luis Tagle meinte, der Mangel an Antworten seitens der Kirche auf das Leid der Missbrauchsopfer habe "eine tiefe Wunde" in der Beziehung zwischen Geistlichen und Gläubigen hinterlassen. Tagle forderte in seiner Ansprache die Kirchenmänner auf, sich für die Missbrauchsopfer und nicht für die Täter einzusetzen.

Unterdessen signalisieren die italienischen Bischöfe Bereitschaft, die Einführung einer Anzeigepflicht gegen Priester bei Missbrauchsverdacht zu unterstützen. Ein dementsprechender Beschluss könnte bei der nächsten Versammlung der italienischen Bischofskonferenz (CEI) im Mai ergriffen werden, berichtete CEI-Präsident Kardinal Gualtiero Bassetti. "Ich schließe nicht aus, dass dort, wo die Anklage glaubwürdig ist, eine Anzeigepflicht gelten wird. Dies gilt vor allem, wenn Gefahr auf Wiederholung des Missbrauchs besteht. Der Schutz der Minderjährigen muss prioritär sein", so Bassetti im Interview mit der italienischen Tageszeitung "Quotidiano nazionale" am Donnerstag.

Der emeritierte deutsche Kurienkardinal Walter Brandmüller erwartet sich von dem Kinderschutzgipfel im Vatikan nicht viel. "Angesichts der gravierenden Probleme, die man in diesem Bereich in Angriff nehmen muss, ist es weder möglich, noch realistisch, dass man in diesen wenigen Tagen entscheidende Schritte zur Bekämpfung von Kindesmissbrauchs unternehmen kann. Es wäre schon ein Resultat, wenn das Ausmaß dieses Phänomens, das das interne Leben der Kirche bedroht, richtig eingeschätzt wird", so Brandmüller gegenüber der Tageszeitung "La Stampa" (Donnerstag).