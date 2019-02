EU-Parlamentarier peilen Ende der Zeitumstellung 2020 an

Die Europaabgeordneten wollen bereits 2020 ein Ende der jährlichen Zeitumstellung in Europa erreichen. Wie der CDU-Europaparlamentarier Peter Liese am Donnerstag in Brüssel sagte, erwarte er bei einer Abstimmung des EU-Parlaments im März eine entsprechende Mehrheit dafür. Die zuständigen EU-Verkehrsminister stehen dagegen auf der Bremse: Sie wollen frühestens 2021 die Zeitumstellung abschaffen.