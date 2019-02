Guaido will Hilfslieferungen aus Kolumbien holen

Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaido will sich am Donnerstag auf den Weg zur kolumbianischen Grenze machen, um ausländische Hilfslieferungen abzuholen. In dem Konvoi werde Guaido unter anderem von Abgeordneten begleitet, teilte das Presseteam des Oppositionsführers am Mittwoch mit. Guaido fordert von Staatschef Nicolas Maduro, ausländische Hilfen ins Land zu lassen.