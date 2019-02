Mindestens 56 Tote bei Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt

Bei einem Großbrand in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka sind nach Angaben des Katastrophenschutzes mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Die Flammen zerstörten Wohngebäude in der Altstadt, in denen auch Chemieprodukte gelagert wurden, wie Feuerwehrchef Ali Ahmed am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.